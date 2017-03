Potsdamer Volleyballerinnen wollen Geschichte schreiben

Das hat es in Potsdam noch nicht gegeben: Die Volleyballerinnen können ins Meisterschafts-Halbfinale einziehen. Dafür muss im Viertelfinale der 1. VC Wiesbaden ausgeschaltet werden.

Berlin (dpa) - Erst seit der Saison 2009/2010 sind die Volleyballerinnen des SC Potsdam erstklassig - nun wollen sie in der achten Saison im Oberhaus mit dem erstmaligen Einzug ins Halbfinale Vereinsgeschichte schreiben. Gegner im Best-of-three-Viertelfinale für den Vierten der Bundesliga-Hauptrunde ist der fünftplatzierte 1. VC Wiesbaden. Das Auftaktmatch der Serie steigt am Samstag (19.00 Uhr) in der heimischen MBS-Arena im Sportpark Luftschiffhafen. Spiel Nummer zwei in Wiesbaden ist auf den kommenden Dienstag terminiert. Bei einer dritte Partie hätte wieder Potsdam am 27. März Heimrecht.

Ein klarer Favorit ist in diesem Duell nicht auszumachen, beide Teams haben ihre Heimbegegnungen gegeneinander jeweils mit 3:2 gewonnen. Wiesbaden hatte zuletzt eine stark aufsteigende Formkurve, gewann neun Spiele in Folge. Potsdam setzt vor allem auch auf seine Heimstärke, hat neun der elf Auftritte in der MBS-Arena für sich entschieden. Als Motivationsschub dient dem Team von Coach Davide Carli, nur «Charlie» genannt, in dessen erster Cheftrainer-Saison die Erinnerung an das Playoff-Viertelfinale 2013/14. Damals unterlagen die Potsdamerinnen in drei Spielen - nun wollen sie Revanche nehmen.