SPD zählt seit Schulz-Kandidatur 12 000 neue Mitglieder

Bei der SPD sind seit der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz rund 12 000 neue Mitglieder eingetreten. Davon seien 40 Prozent jünger als 35 Jahre, sagte der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Thomas Oppermann, am Freitag in Potsdam bei einer Tagung der SPD-Fraktionsspitzen aus Bund und Ländern. Schulz hatte Ende Januar seine Kandidatur erklärt. Insgesamt hat die SPD damit rund 440 000 Mitglieder und ist vor der CDU größte Partei in Deutschland.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 12:00 Uhr

