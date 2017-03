SPD fordert härteren Kampf gegen «Fake News»

Lügen, Hasstiraden und Beleidigungen - die SPD will gegen den mitunter rauen Ton in sozialen Netzwerken angehen. Ziel müsse es vor allem sein, dass das bereits geltende Recht besser durchgesetzt wird.

Potsdam (dpa/bb) - Die SPD hat sich für einen entschlossenen Kampf gegen gezielte Falschnachrichten und Volksverhetzung in sozialen Medien ausgesprochen. Eine entsprechende Gesetzesnovelle solle noch in dieser Wahlperiode verabschiedet worden, sagte der SPD-Fraktionschef im Bundestag, Thomas Oppermann, am Freitag in Potsdam zum Abschluss einer Konferenz der SPD-Fraktionsspitzen aus Bund und Ländern.