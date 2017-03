Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen gegen Wellmann

Vier Tage nach Bekanntwerden einer Fälschungs- Affäre im größten Berliner CDU-Kreisverband Steglitz-Zehlendorf ist offen, ob die Staatsanwaltschaft Ermittlungen etwa gegen den Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann aufnimmt. «Der Prüfvorgang ist noch nicht abgeschlossen», sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Als Straftatbestand kommt Urkundenfälschung in Frage.

CDU-Justiziar Ernst Brenning hatte festgestellt, dass bei einer Mitgliederbefragung in Steglitz-Zehlendorf etwa 350 Antwortbögen gefälscht wurden. In seinem Bericht äußert er den Verdacht, dass Wellmann und mindestens einer seiner Mitarbeiter an der Aktion beteiligt gewesen sein könnten. Der Bundestagsabgeordnete weist eine Beteiligung vehement zurück. Er erstattete inzwischen Anzeige gegen Brenning wegen Verleumdung, wie sein Anwalt mitteilte. Steltner bestätigte den Eingang am Freitag.