Von Gruppe angegriffen: Mann flüchtet in Kino

Aus Angst vor einer aggressiven Gruppe ist ein 40-Jähriger am Berliner Alexanderplatz in ein Kino geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, bedrängten 15 bis 20 Personen den Mann am Donnerstagabend aus bislang unbekanntem Grund. Als er in Richtung des Kinos lief, wurden zwei Glasflaschen auf ihn geworfen, die ihn jedoch verfehlten. Am Kino angekommen, versuchten der Verfolgte und ein Kino-Mitarbeiter den Angaben zufolge, die Tür zuzuhalten. Den Verfolgern sei es gelungen, die Tür aufzureißen und Reizgas in den Vorraum zu sprühen. Anschließend flüchtete die Gruppe in Richtung S-Bahnhof Alexanderplatz. Der 40-Jährige und der Kino-Mitarbeiter klagten über Atemwegsreizungen.

Letzte Änderung: Freitag, 17. März 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

