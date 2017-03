dpa

Falschparker und Co: Mehr Verkehrssünder in Berlin ertappt

Bei Rot über die Ampel, Handy am Steuer oder parken im Parkverbot: Die Zahl der Verkehrssünden in Berlin ist 2016 gestiegen. Wie die «Bild»-Zeitung und die «B.Z.» (Freitag) berichten, registrierte die Senatsinnenverwaltung im vergangenen Jahr 3,86 Millionen Verkehrsordnungswidrigkeiten. Das sind fast 75 000 mehr als 2015, also ein Anstieg um rund zwei Prozent. Die meisten Verstöße gab es in den Bezirken Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow. 13 920 Menschen kassierten im vergangenen Jahr ein Fahrverbot, fast 1000 mehr als im Jahr zuvor. In 3,49 Millionen Fällen erteilten die Beamten ein Verwarnungsgeld. Berlin nahm mit den Verkehrsverstößen insgesamt 74 383 391 Euro ein.

Quelle: dpa

