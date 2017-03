Gerichts-Sicherheitscheck: Tausende gefährliche Gegenstände

Seit vier Jahren werden die Brandenburger Gerichte mit Sicherheitsschleusen ausgerüstet. Richter, Staatsanwälte, Justizangestellte und Besucher sollen vor Angriffen geschützt werden. Bei den Kontrollen werden die Justizwachtmeister durchaus fündig.

Die Brandenburger Gerichte werden seit 2013 nach und nach mit Sicherheitsschleusen ausgerüstet, die den Kontrollstellen an Flughäfen ähneln. Zuvor hatte es tödliche Vorfälle an mehreren deutschen Gerichten gegeben. So hatte im Januar 2012 ein 55-Jähriger im Amtsgericht Dachau aus Hass auf die Justiz einen Staatsanwalt erschossen. Im Juli 2009 war eine junge Muslima am Dresdner Landgericht von einem Russlanddeutschen erstochen worden.