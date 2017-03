Vier Verletzte bei Unfall mit Polizeiauto

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen sind in Berlin-Tegel vier Menschen leicht verletzt worden. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Einsatzfahrzeug war demnach mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Holzhauser Straße mit dem Auto eines 74-Jährigen zusammenstieß. Alle drei Polizisten erlitten Verletzungen, ebenso die 77 Jahre alter Beifahrerin in dem anderen Wagen. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. März 2017 21:50 Uhr

Quelle: dpa

