Grüne: Externen Experten in den BER-Aufsichtsrat schicken

Lange haben die Grünen mehr externen Sachverstand im Aufsichtsrat des neuen Berliner Flughafens BER gefordert, jetzt wollen sie ihr Vorhaben umsetzten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollen sie das ihnen zustehende Mandat in dem Kontrollgremium mit dem 61 Jahre alten Projektmanager Norbert Preuß besetzen.

Preuß hat den 1992 eröffneten Münchner Flughafen in verantwortlicher Position zu Ende gebaut. Er bewirbt sich unter anderem mit langjährigen Erfahrungen in einem Projektmanangement-Unternehmen und einer Honorarprofessur für das Fachgebiet Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft an der Hochschule Augsburg. Preuß soll am Freitag bereits an der BER-Aufsichtsratssitzung teilnehmen. Dann stellt sich das Kontrollgremium neu auf.