Rund 200 Menschen demonstrieren für Frieden

Vertreter mehrerer religiöser Gruppen haben am Ort des Terroranschlags vom vergangenen Dezember nahe der Berliner Gedächtniskirche für Frieden und Toleranz demonstriert. Nach einer Gedenkminute für die Opfer religiös motivierter Gewalt sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag in seinem Grußwort: «Ich wehre mich gegen das Trennende in der Religion.» Aufgerufen zu der Kundgebung mit rund 200 Teilnehmenden hatte die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Oberlausitz (EKBO) und die Neuköllner Begegnungsstätte.

Die Veranstaltung wurde im Vorfeld kritisiert, weil sie an dem Ort des Terroranschlags vom Dezember stattfand - den Anschlag in ihrem Aufruf aber nicht erwähnte. Der Zentralrat der Juden und Oppositionsparteien im Berliner Abgeordnetenhaus forderten den Regierenden Bürgermeister auf, die Veranstaltung durch seinen Besuch nicht unnötig aufzuwerten. Hintergrund ist, dass die veranstaltende Neuköllner Begegnungsstätte im Berliner Verfassungsschutzbericht 2015 den islamistischen Muslimbrüdern zugerechnet wurde.

