Die Dinos sind los in Potsdam

Dinos im Potsdamer Lustgarten: Von Freitag an präsentieren sich etwa ein Dutzend der Urzeittiere mitten in der Stadt. Die mehrere Meter großen urzeitlichen Plastikgeschöpfe touren in der Show «Dino Expo XXL» durch Deutschland. Bis Sonntag machen sie Station in Potsdam.

Zu sehen ist das Modell eines Shunosaurus, der im heutigen China gefunden wurde. Der Sarchosuchus zeigt sein imposantes Maul mit einer Reihe riesiger Zähne. Dabei ist auch der bekannteste Saurier Tyrannosaurus Rex.

