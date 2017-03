Ausstellung in Berlin zur Geschichte der Installationskunst

«Moving is in every direction», Bewegung gibt es in jede Richtung - unter diesem Titel geht das Berliner Gegenwartsmuseum Hamburger Bahnhof der Geschichte der Installationskunst von den 60er Jahren bis heute nach.

Auf rund 3500 Quadratmetern sind mehr als zwei Dutzend raumgreifende Arbeiten zu sehen, unter anderem von Altmeister Joseph Beuys, aber auch von Dan Flavin, Barbara Bloom, Thomas Schütte, Isa Genzken, Wolfgang Tillmans, Pipilotti Rist und Bruce Nauman.

«Unser Auswahlkriterium war die Frage nach dem erzählerischen Potenzial von Installationen», sagte Kuratorin Gabriele Knapstein am Donnerstag vor der Ausstellungseröffnung. Die Schau aus den Beständen der Nationalgalerie mit ausgewählten Leihgaben läuft bis zum 17. September.

