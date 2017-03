Hertha BSC: Dardai will Auswärtsmisere beenden

Fünf Spiele, fünf Niederlagen: Die jüngere Hertha-Auswärtsbilanz liest sich miserabel. In Köln soll diese schwarze Serie ihr Ende finden. Der Einsatz von drei Leistungsträgern ist freilich fraglich.

Berlin (dpa) - Pal Dardai bewies am Tag seines 41. Geburtstages mal wieder Humor. «Die Statistik macht mich optimistisch, irgendwann muss mal etwas passieren», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC beim Gedanken an die miserable Auswärtsbilanz seines Clubs. Die zurückliegenden fünf Partien gingen in fremden Stadien allesamt verloren. Den bislang letzten Auswärts-Dreier landete das heimstärkste Team der Liga am 3. Dezember mit dem 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg.

Der Tabellen-Fünfte könnte mit einem Sieg am Samstag (15.30/live bei Sky) beim Siebten 1. FC Köln einen «Big Point» im Kampf um einen Europapokal-Startplatz landen. Der Vorsprung würde sich von derzeit sechs auf neun Punkte vergrößern. «Wir müssen auswärts mutig auftreten», forderte Dardai deshalb. Die Chance beim FC zu punkten, scheinen derzeit gut zu sein. Die Kölner haben seit sechs Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Dardai warnte jedoch vor Kölns 19-Tore-Mann: «Wir müssen vor allem auf Anthony Modeste aufpassen.»

Dardai versprühte am Donnerstag nicht nur wegen seines Geburtstages gute Laune. Seine Mannschaft habe ihm auch durch den 2:1-Heimsieg über Borussia Dortmund eine schöne Woche beschert. Einmal in Plauderlaune berichtete der Ungar, dass ihm Manager Michael Preetz eine Weinflasche geschenkt habe. «Die ist aber einen Tick zu groß, so dass ich sie mir teilen muss», bemerkte Dardai, der am Abend seinen Ehrentag mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Söhnen bei einem «leckeren Essen» ausklingen lassen möchte.

Unklar für die Partie in Köln ist der Einsatz der drei zuvor angeschlagenen Stammkräfte Salomon Kalou, Sebastian Langkamp und Mitchell Weiser. Das Trio stieg am Donnerstag nach einer kürzeren Pause wieder ins Training ein. Über einen möglichen Einsatz möchte Dardai aber erst am Freitag entscheiden. «Alle drei sind gesund, doch wir müssen noch das Abschlusstraining abwarten», sagte Dardai.

Flügelspieler Weiser hatte am Samstag beim Heimsieg über Dortmund seinen ersten Bundesliga-Einsatz nach dreimonatiger Verletzungspause. Die Trainingspause in der dieser Woche warf den 22-Jährigen aber wieder zurück. «Mitch wird bestimmt nicht von Anfang an spielen», erklärte Dardai: «Ziel war, dass er nach seiner Verletzung die ganze Woche über im Training Gas gibt, doch das war nicht möglich.»

