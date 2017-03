Berlin und Brandenburg Spitzenreiter beim Schülerzuwachs

Erstmals seit der Jahrtausendwende gibt es wieder mehr Schüler in Deutschland. Nirgendwo sind die Zahlen stärker gestiegen als in Berlin und Brandenburg.

Berlin (dpa/bb) - Berlin und Brandenburg verzeichnen im Schuljahr 2016/2017 einen stärkeren Zuwachs an Schülern als alle anderen Bundesländer in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lag der Zuwachs in Berlin nach vorläufigen Zahlen bei 2,8 Prozent. In Brandenburg stieg die Zahl der Schüler um 2,7 Prozent. Der Durchschnitt aller Bundesländer lag bei 0,3 Prozent. Bundesweit handelt es sich um den ersten Anstieg seit dem Schuljahr 2000/2001.