Opferberatung: Rechte, rassistische Gewalt erneut zugenommen

Die Berliner Opferberatungsstelle ReachOut verzeichnet einen erneuten Anstieg rechter, rassistischer und antisemitischer Angriffe in der Hauptstadt. Im Vorjahr seien 380 solcher Taten (2015: 320) registriert worden, bei denen 553 Menschen (2015: 412) verletzt, bedroht oder gejagt wurden, sagte Sabine Seyb von der Beratungsstelle am Donnerstag in Berlin. 45 der Betroffenen waren Kinder. Seyb sprach von einem «erschreckenden Niveau». Das häufigste Motiv sei Rassismus gewesen. Zu den meisten Attacken (68) kam es laut den Angaben im Bezirk Mitte. Registriert wurden auch 41 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. ReachOut erfasst auch Vorfälle, die nicht bei der Polizei angezeigt werden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. März 2017 13:10 Uhr

