Eisbären wollen nach 6:1-Sieg nicht in Euphorie verfallen

Große Emotionen mochte Eisbären-Trainer Uwe Krupp nach dem eindrucksvollen 6:1-Sieg der Berliner im vierten Viertelfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim nicht aufkommen lassen. «Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Euphorie verfällt», sagte er: «Es war wieder ein enges Spiel für einige Zeit. Das ist eine ganz ausgeglichene Serie.» In der steht es nun 2:2, nachdem beide Teams ihre Heimspiele gewannen.

Die Eisbären zeigten am Mittwochabend erneut eine Schwäche der Mannheimer auf: Sobald die Berliner mit hohem Tempo angriffen, wirkte die Abwehr der Gäste überfordert. «Wir haben versucht, das Spiel einfach zu halten, und die Mannheimer ausgekontert», sagte der zweifache Torschütze Laurin Braun. Diese Geradlinigkeit, die den Eisbären in der Hauptrunde so oft gefehlt hatte, war für ihn der Schlüssel zum Erfolg: «Wir haben immer den Schuss gesucht, dann ist die höchste Gefahr da, egal ob er gleich reingeht oder es einen Rebound gibt», sagte Braun, «das haben wir super gemacht und dadurch auch so hoch gewonnen.»

Braun erwartet am Freitag (19.30 Uhr) im fünften Match der Playoff-Serie «Best of Seven» in Mannheim wegen der hohen Niederlage einen besonders motivierten Gegner. «Die wollen es uns zurückzahlen und werden hart kommen», sagte er, «darauf müssen wir gefasst sein, und ich denke, das sind wir auch.» Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg in der Serie macht ihm das erste Spiel in Mannheim. Da kassierten die Berliner erst Sekunden vor Schluss den Ausgleich und verloren dann in der Verlängerung. «Wir waren nah dran und haben es aus der Hand gegeben», sagte er, «das ist schade, aber wir haben gezeigt, dass wir es auch dort können.»