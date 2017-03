Berlin Volleys trotz 2:3-Niederlage in Istanbul zufrieden

Die 2:3-Niederlage bei Istanbul BBSK löste beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys mehr Zuversicht als Unmut aus. «Wir können zufrieden sein. Die Mannschaft hat sich unter dem Gesichtspunkt, dass wir verletzungsbedingt kaum Wechselmöglichkeiten hatten, gut durchgebissen», sagte Manager Kaweh Niroomand nach dem Hinspiel der Top-12-Runde in der Champions League.

Mit einem 3:0- oder 3:1-Sieg im Rückspiel am kommenden Dienstag könnten sich die Volleys erstmals in ihrer Vereinsgeschichte auf sportlichem Wege für die Runde der sechs besten europäischen Teams qualifizieren. Zwar stand der Verein vor zwei Jahren sogar im Final Four, war dafür aber als Ausrichter der Endrunde bereits nach der Gruppenphase automatisch qualifiziert. Bei einem 3:2-Erfolg der Volleys im Rückspiel müsste ein so genannter Golden Set direkt im Anschluss an die Partie über das Weiterkommen entscheiden. «Wir haben es selbst in der Hand», wertete Niroomand die Ausgangslage positiv.