Frühlingswetter: Erhöhte Waldbrandgefahr in 13 Landkreisen

Mit dem frühlingshaften Wetter steigt auch die Waldbrandgefahr in Brandenburg wieder deutlich an. Am Donnerstag wurde in 13 Landkreisen die Stufe 3 (mittlere Gefahr) ausgerufen, wie das Umweltministerium mitteilte. Nur in der Uckermark blieb es bei der Stufe 2 (geringe Gefahr). Vom 1. März bis zum 30. September werden die Waldgebiete in Brandenburg mit dem System «Fire Watch» überwacht: 109 Sensoren registrieren dort jegliche Rauchentwicklung. Über sechs Waldbrandzentralen werden im Brandfall die Leitstellen der Feuerwehr alarmiert.

Brandenburg mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern ist nach Angaben des Ministeriums die Region mit der höchsten Waldbrandgefahr in Deutschland. Die EU führe die Waldflächen Brandenburgs wie die Wälder Griechenlands, Spaniens, Portugals und Südfrankreichs in der höchsten Gefährdungsstufe. Dieses Jahr gab es in Brandenburg schon zwei Waldbrände.

Zwei Drittel der Brände würden von Menschen verursacht, so das Ministerium. Daher müsse das Verbot von offenem Feuer in und nahe den Wäldern strikt beachtet werden. Zudem sollten Autofahrer keine brennenden Zigarettenkippen aus dem Fenster werfen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. März 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

