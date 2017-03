dpa

Breitenbach: einheitliche Tarifstruktur bei Bodenpersonal

Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) fordert eine neue einheitliche Tarifstruktur für das Bodenpersonal der Berliner Flughäfen. Im rbb-Inforadio sprach sich die Senatorin am Donnerstag dafür aus, dass sich die Flughafengesellschaft wieder einen einzelnen Dienstleister für das Bodenpersonal aussuche. Sie bevorzuge diesen Weg, weil dieser garantiere, «dass das gesamte Bodenpersonal in einem Flughafen die gleichen Arbeitsbedingungen und die gleichen Löhne hat», sagte Breitenbach. Am Montag und Dienstag hatte der Streik der 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals den Verkehr am drittgrößten deutschen Luftverkehrsstandort nahezu zum Erliegen gebracht. Die Gewerkschaft Verdi fordert deutliche Lohnerhöhungen, hat aber weitere Streiks bis einschließlich Sonntag zunächst ausgeschlossen.

