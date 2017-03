dpa

Zwei Autos und ein LKW brennen

In der Nacht zum Donnerstag haben in Berlin drei Fahrzeuge gebrannt. In Berlin-Grunewald wurde das Führerhaus eines LKWs durch ein Feuer komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte. Zwei Passanten hatten die Flammen bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. In Berlin-Gesundbrunnen brannten zwei Autos. Das teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. März 2017 07:40 Uhr

Quelle: dpa

