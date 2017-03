dpa

Freunde und Kollegen lesen für Deniz Yücel

Freunde, Kollegen und prominente Unterstützer haben in Berlin die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gefordert. Der Publizist Michel Friedman, der Autor Shahak Shapira und die Journalistin Özlem Topcu lasen am Mittwochabend Texte des «Welt»-Korrespondenten im Festsaal Kreuzberg vor. Per Videoeinspieler taten dies außerdem der Schauspieler Robert Stadlober und der TV-Satiriker Jan Böhmermann. Rund 800 Menschen waren zu der Lesung gekommen, Dutzende wurden an der Tür abgewiesen, da die Halle voll war.

Außer Artikeln über die Proteste auf dem Istanbuler Taksim-Platz und die Pegida-Protesten gab es für das Publikum auch viel zu lachen - etwa bei Beiträgen Yücels über die Fußballweltmeisterschaft 2010. Yücels Kollegen Doris Akrap von der «taz» und Daniel-Dylan Böhmer von der «Welt» verlasen eine gekürzte Fassung eines Verhörs, das ein türkischer Richter am 23. Februar mit Yücel führte. Darin verteidigt sich Yücel gegen den Vorwurf, einseitig zuungunsten der türkischen Regierung zu berichten. Aufgabe eines Journalisten sei es, die zu kritisieren, die gerade an der Macht sind, sagte Yücel laut dem verlesenen Text dem Richter.

Aus den verlesenen Passagen geht außerdem hervor, dass der Vorwurf der Volksverhetzung auf einen Witz über Türken und Kurden zurückgeht, den Yücel in einem Artikel in der «Welt» vom 26. Oktober vergangenen Jahres machte. Als letzten Text verlasen die Veranstalter einen Brief des Inhaftierten. Darin schreibt Yücel, dass es ihm psychisch und physisch gut gehe, seine Zelle etwa vier mal vier Meter groß sei und schloss mit Optimismus: «Weder meine eigene Situation, noch die dieses Landes, das ich trotz allem liebe, werden so bleiben wie sie sind.»

