In Brandenburg entsteht Bündnis für bezahlbaren Wohnraum

In Brandenburg soll es künftig gemeinsame Anstrengungen von Verbänden, Kammern und Behörden geben, um in allen Regionen des Landes für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Ein entsprechendes Bündnis soll heute in Potsdam besiegelt werden. Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) wird am späten Vormittag ihre Unterschrift unter das Dokument setzen. An dem Landesbündnis beteiligen sich unter anderem der Mieterbund, die Architektenkammer, Bauverbände oder der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Viele märkische Kommunen spüren derzeit eine stärkere Nachfrage nach Wohnraum, vor allem von Zuzüglern aus Berlin. Dort explodieren teilweise die Mietpreise.

Letzte Änderung: Donnerstag, 16. März 2017 01:20 Uhr

