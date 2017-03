dpa

Brandenburg vereinbart Landesbündnis für Wohnen

In Brandenburg gibt es jetzt ein Landesbündnis für gutes Wohnen. «Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen», sagte Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Allein im Umland seien 5000 neuen Wohnungen gefragt. Verschiedene Akteure wie Bauwirtschaft, Wohnungsunternehmen, aber auch Mieterbund, Architektenverband und Städte- und Gemeindebund arbeiten mit. Neben der Schaffung von erschwinglichem Wohnraum geht es auch um den Bau barrierefreier und energieeffizienter Wohnungen. Das Bündnis geht auf eine Initiative des Bundesbauministeriums zurück. Es hatte zur Gründung entsprechender Gremien aufgerufen.

