Sieg gegen Mannheim: Eisbären gleichen Serie zum 2:2 aus

Die Eisbären Berlin haben die Viertelfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim erneut ausgeglichen. Am Mittwochabend besiegte der DEL-Rekordmeister die Gäste in der Arena am Ostbahnhof dank einer immensen Leistungssteigerung im zweiten Drittel verdient mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0). Charles Linglet, Louis-Marc Aubry, André Rankel, Darin Olver und zweimal Laurin Braun sorgten für den deutlichen Heimerfolg. In der Playoff-Serie «Best of Seven» steht es damit 2:2.

Die 12 212 Zuschauer sahen anfangs ein ausgeglichenes Spiel. Beide Teams kämpften verbissen, kamen aber nur zu wenigen Chancen. Erst in der Schlussphase des Anfangsdrittels brachte Ryan MacMurchy die Gäste im Powerplay in Führung (17. Minute), nur 29 Sekunden später glich Linglet für die Eisbären aus. Im zweiten Spielabschnitt erhöhten die Gastgeber das Tempo und brachten die Mannheimer Hintermannschaft damit immer wieder in Schwierigkeiten.

Aubry und Rankel nutzten zwei der daraus resultierenden Chancen. Die folgende Drangphase der Gäste überstanden die Berliner mit großem Einsatz, nach einem Konter erhöhte Braun auf 4:1. Die Mannheimer erholten sich von diesem Rückschlag nicht mehr. So sorgten erneut Braun und Olver im Schlussabschnitt für einen letztlich ungefährdeten Kantersieg der Eisbären, die am Freitag zum fünften Match in Mannheim antreten.

