Netzhoppers nach 3:1-Sieg gegen Rottenburg im Viertelfinale

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben den Einzug ins Viertelfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft geschafft. Im dritten und entscheidenden Pre-Playoff-Spiel setzten sich die Brandenburger am Mittwoch in eigener Halle gegen den TV Rottenburg mit 3:1 (22:25, 29:27, 25:23, 25:21) durch. Die Netzhoppers gewannen die Serie «Best of Three» mit 2:1. In den Playoffs müssen die Netzhoppers nun gegen den Hauptrunden-Ersten und Pokalsieger VfB Friedrichshafen ran. Das erste von maximal drei Spielen steigt bereits am Samstag am Bodensee.

Filip Gavenda mit 25 und Theo Timmermann mit 18 Punkten waren vor 486 Zuschauernm in der Landkost-Arena von Bestensee die erfolgreichsten Angreifer beim Sieger. Hochspannung bot vor allem der zweite Satz, in dem die Gastgeber einen 15:20-Rückstand noch wettmachten. Beim Stande von 27:27 gelang Timmermann ein Ass, beim nächsten Ballwechsel verwandelte Robin Hafemann den zweiten Satzball zum 29:27 für die Netzhoppers. Beide Mannschaften begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe, wobei sich die Gastgeber in den entscheidenden Phasen als nervenstärker erwiesen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

