Union blamiert sich mit Niederlage bei Hertha Zehlendorf

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat sich in einem Testspiel beim Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf gründlich blamiert. Der Bundesliga-Aufstiegskandidat unterlag am Mittwochabend in einem Testspiel den Zehlendorfern mit 2:3 (0:1). Kurz vor der Pause traf Rechtsverteidiger Benjamin Kessel zur Überraschung seiner Mitspieler zum 0:1 (41.) ins eigene Tor. Im zweiten Abschnitt erzielte Adrian Nikci (53.) den 1:1-Ausgleich. Der eingewechselte Maximilian Thiel brachte Union in der 75. Minute mit 2:1 in Führung. Zehlendorf schlug aber zurück. Der Fünfligist kam in der 80. Minute durch Faton Ademi zum 2:2-Ausgleich. Sechs Minuten vor Spielende schaffte Joker Efraim Gakpeto gar das 3:2.

Vor 1194 Zuschauern setzte Union-Trainer Jens Keller nur Spieler ein, die beim jüngsten 2:1-Erfolg beim FC St. Pauli nicht von Beginn an gespielt hatten oder wie Innenverteidiger Roberto Puncec gesperrt waren. Vor allem im ersten Abschnitt ließ Union eine Reihe von Torchancen aus. Das nächste Punktspiel bestreiten die Unioner am kommenden Montag (20.15 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei gegen den 1. FC Nürnberg. In der 2. Bundesliga ist Union seit acht Begegnungen ungeschlagen.

