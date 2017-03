CDU-Chefin Grütters nennt Fälschungsaffäre «miese Intrigen»

Zunächst schwieg Berlins CDU-Chefin zum Fälschungsskandal im Kreisverband Steglitz-Zehlendorf. Nun findet Monika Grütters unmissverständliche Worte - sieht in dem Vorgang aber eine lokale Angelegenheit.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters hat die Fälschungsaffäre im Südwest-Kreisverband der Partei als «abstoßend» verurteilt. «Die Vorgänge in Steglitz-Zehlendorf machen mich, und nicht nur mich, richtig wütend», sagte Grütters, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt ist, am Mittwochabend bei einer CDU-Veranstaltung in Berlin. Es handele sich um «miese Intrigen», der Vorgang schade dem Ansehen der ganzen Partei.