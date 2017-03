Kloster Chorin bekommt eine Dauerausstellung

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) eröffnen am 7. April (12.00 Uhr) die erste Dauerausstellung im Kloster Chorin (Barnim). Die Schau im ehemaligen Brauhaus und in den Gewölbekellern des Westflügels der einstigen Zisterzienseranlage präsentiert Informationen und Forschungsergebnisse der vergangenen 25 Jahre.

Thematisiert werden in der Ausstellung der Bau des Backsteinklosters 1273, die mittelalterliche Klosterwirtschaft, die Wiederentdeckung Chorins im 19. Jahrhundert und die frühe Denkmalpflege - initiiert vor 200 Jahren von Karl Friedrich Schinkel. Der zweite Teil der Schau wird erst von 2019 an im Ostflügel des Klosters zu sehen sein. Sie soll dann Einblicke in den geistlichen Alltag der Zisterziensermönche bieten, die bis zur Auflösung des Klosters 1542 in Chorin lebten.