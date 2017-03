Scheeres will nach Reform der Schulstrukturen nachsteuern

Neue Strukturen bei den Schulen sorgen nicht per se für besseren Unterricht. Das zeigt eine neue Studie. Die Bildungssenatorin sieht Handlungsbedarf.

Berlin (dpa/bb) - Rund sechs Jahre nach einer Reform der Schulstrukturen in Berlin will Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) nachsteuern. Ziel sei es, die Qualität in den neuen integrierten Sekundarschulen (ISS) zu verbessern, sagte sie am Mittwoch bei der Vorstellung einer Studie zu dem Thema.