Klausel über Schönheitsreparaturen in der Regel unwirksam

Die in Mietverträgen verwendete Klausel «Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt der Mieter» ist in der Regel unwirksam. Erlaubt sei sie nur, wenn sich aus dem Vertrag ein Anhalt dafür ergibt, dass dem Mieter dafür ein entsprechender (finanzieller) Ausgleich gewährt wird, heißt es in einem Urteil des Berliner Landgerichts in zweiter Instanz. Die Entscheidung stamme vom 9. März, teilte das Gericht am Dienstag mit (Aktenzeichen: 67 S 7/17).

In dem Rechtsstreit ging es um einen im Jahr 2001 geschlossenen Mietvertrag, der 2015 einvernehmlich beendet wurde. Der beklagte Mieter gab die Wohnung unrenoviert an die klagende Vermieterin zurück. Diese wollte unter anderem Schadensersatz in Höhe von rund 3700 Euro für unterlassene Schönheitsreparaturen erreichen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

