Flugplatzgegner blockieren Privat-Landebahn

Gegner eines geplanten Privat-Flugplatzes in Groß Leuthen (Dahme-Spreewald) haben die Landebahn mit einem Traktor und einem Geländewagen blockiert. Die Polizei ermittele deshalb wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit.

Die Piste hatte der Betriebsleiter der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld, Elmar Kleinert, beantragt. Er will die Bahn gemeinsam mit einem befreundeten Hobbyflieger nutzen. In der Gemeinde Märkische Heide gibt es dagegen allerdings Vorbehalte.

Nach Angaben der Gemeinde wurde die Piste am Dienstag von der Polizei geräumt, so dass der Probeflug einer kleinen Privatmaschine mit den geplanten Lärmmessungen trotzdem stattfinden konnte. Einen ersten Probeflug hatte es bereits am Sonntag gegeben - dazu hatte die Stadt auch Anwohner eingeladen, damit sie sich selbst einen Eindruck von dem Lärm machen konnten. Der Gemeinde zufolge läuft das Genehmigungsverfahren nun normal weiter.

