dpa

Senat will eventuelle türkische Wahlkampfauftritte prüfen

Der Berliner Senat will die Zulässigkeit von eventuellen Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in der Stadt genau prüfen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lägen allerdings keine konkreten Anfragen zu solchen Veranstaltungen vor, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. «Sollten diese eintreffen, werden wir sehr genau prüfen, ob diese Auftritte oder Veranstaltungen sich an unsere Regeln, an unser Recht und Gesetz halten. Und dann entscheiden wir.»

Die Oppositionsparteien im Abgeordnetenhaus hatten ein Wahlkampf-Verbot in Berlin für Mitglieder der türkische Regierung gefordert. Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte am Dienstag angekündigt, als erstes deutsches Bundesland solche Auftritte zu verbieten. Die Türken entscheiden am 16. April in einem Referendum über eine Verfassungsänderung zur Einführung eines Präsidialsystems.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen