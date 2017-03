Geplante Auftritte türkischer Minister nicht bekannt

In der deutschen Hauptstadt sind derzeit keine geplanten Auftritte türkischer Regierungsmitglieder bekannt. Es gebe keine Erkenntnisse, dass sie nach Berlin kommen, sagte Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz des Abgeordnetenhauses. Zu einem möglichen Verbot von Wahlkampfveranstaltungen türkischer Politiker sagte Akmann, er sehe den Ball da mehr bei der Bundesregierung. Sie sei für außenpolitische Belange zuständig.

Am Vortag hatte Saarlands Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) angekündigt, als erstes Bundesland Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder zu verbieten. «Das würde ich mehr unter Wahlkampf verbuchen», sagte dazu der Berliner Staatssekretär. Im Saarland wird am 26. März ein neuer Landtag gewählt.

Über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in EU-Staaten ist ein heftiger Streit entbrannt. In der Türkei steht die Abstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems an.