Businsasse war mit Haftbefehl gesucht: Festnahme

Auf der A11 in Brandenburg ist ein Busreisender festgenommen worden, der mit Haftbefehlen gesucht wurde. Der 28-Jährige ist ein verurteilter Straftäter. Wie die Polizei mitteilte, war er in der Nacht auf Mittwoch in dem Bus an der Anschlussstelle Schmölln in der Uckermark unterwegs, als Beamte die Insassen kontrollierten. Gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Diebstahls lagen gegen den jungen Mann vor. Da er die fällige Geldstrafe von insgesamt 1720 Euro nicht bezahlen konnte, brachte die Polizei ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird der Mann die Ersatzfreiheitsstrafe von 165 Tagen verbüßen müssen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

