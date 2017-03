dpa

Bekennerschreiben zu Einbruch in Büro der LKR aufgetaucht

Nach dem Einbruch in die Bundesgeschäftsstelle der Liberal-Konservativen Reformer (LKR) ist nun ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Zu der Tat vom 2. März ist auf der Internetseite linksunten.indymedia.org ein entsprechendes Schreiben der Antifa Berlin veröffentlicht worden. Das Schreiben sei derzeit der einzige Hinweis auf mögliche Täter, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Verifizierung durch den Staatsschutz sei noch nicht abgeschlossen. Die Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Büro in Berlin-Charlottenburg verschafft und Möbel mit einem Pulverfeuerlöscher beschädigt. Laut LKR wurden zahlreiche Aktenordner mit wichtigen Unterlagen gestohlen. Die LKR ist die Partei des einstigen AfD-Mitbegründers Bernd Lucke.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

