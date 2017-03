dpa

Zwei Millionen Euro für Projekte gegen Radikalisierung

In Berlin stehen in diesem Jahr rund zwei Millionen Euro für Projekte gegen Radikalisierung und für Prävention bereit. Das sei doppelt so viel wie im vergangenen Jahr und sehr erfreulich, sagte die Leiterin der Landeskommission gegen Gewalt, Ute Vialet, am Mittwoch im Verfassungsschutz-Ausschuss des Abgeordnetenhauses. Gefördert werden demnach Workshops an Schulen, interreligiöse Gespräche oder Vorträge. Informiert werde beispielsweise, mit welchen Strategien die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) versucht, Mitglieder zu rekrutieren.

Erläutert werde auch, was es für junge Frauen bedeutet, sich IS-Kämpfern anzuschließen und aus Deutschland auszureisen. Eines der zahlreichen Projekte richtet sich laut Vialet an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Diese jungen Männer seien besonders gefährdet. Sie würden permanent angesprochen, um sie für radikale Gedanken zu öffnen. Die Landeskommission will die Projekte vernetzen.

