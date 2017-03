Verdächtiges Paket im Finanzministerium: Inhalt noch unklar

Berlin (dpa/bb) - Im Bundesfinanzministerium hat ein verdächtiges Paket für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mitarbeiter der Poststelle des Hauses nahe dem Potsdamer Platz entdeckten es am Mittwoch gegen 10 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten des Kriminaltechnischen Instituts konnten nach erster Inaugenscheinnahme eine Gefahr nicht ausschließen, wie es hieß.

Mitarbeiter mussten die Poststelle und umliegende Räume verlassen. Das Paket wurde geröntgt. Da auch damit noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, was sich in ihm befindet, wurde es zu weiteren Untersuchungen auf den Sprengplatz im Grunewald gebracht, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.