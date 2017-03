dpa

Hertha: Dardai plant nicht mit Weiser in Köln

Der Einsatz der Hertha-Profis Salomon Kalou und Mitchell Weiser am Samstag beim 1. FC Köln ist fraglich. Beide trainierten am Mittwoch beim Berliner Fußball-Bundesligisten wieder mit Fitnesscoach Hendrik Vieth individuell, nachdem sie am Dienstag zum Trainingsauftakt in dieser Woche noch gefehlt hatten. «Salomon muss das selbst entscheiden», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit. Sollte der Ivorer weiterhin über Muskelprobleme im Oberschenkel klagen, müsse er nochmals untersucht werden.

Mit einem Einsatz von Weiser in Köln plant Dardai vorerst nicht: «Ich weiß nicht, wie sein Zustand ist, da müssen wir abwarten.» Der Flügelspieler war am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund erstmals nach dreimonatiger Verletzungspause wieder aufgelaufen. In dieser Partie hatte er sich mehrere Blessuren zugezogen.

Sebastian Langkamp nahm nicht am Training des Tabellen-Fünften auf dem Schenckendorffplatz teil. Der Innenverteidiger sei wegen Kopfschmerzen im Kabinengebäude auf dem Olympiagelände geblieben und habe dort individuelle Übungen gemacht, teilte Dardai mit.

Die zuletzt verletzten Florian Baak, Sinan Kurt und Alexander Baumjohann absolvierten unter Anleitung von Athletikcoach Henrik Kunchnow ebenso eine individuelle Einheit.

