Schwelbran: Luft-Analyse deutet auf keine Gefährdung

Die Luft-Analysen von Spezialisten der Firma BASF in Forst wegen eines seit Wochen andauernden Schwelbrandes in Polen deuten auf keine akute Gesundheitsgefährdung. Alle Messwerte - unter anderem zu Salzsäure, Blausäure und Chlor - hätten unter den Grenzwerten gelegen, teilte der Landkreis Spree-Neiße am Mittwoch mit. Spezialisten von BASF hatten zwei Messstationen im Forster Freibad und in Groß Bademeusel aufgestellt.

Seit mehreren Wochen brennt es auf einem polnischen Recyclinghof im Grenzgebiet Brozek. Dort waren rund 25 000 Tonnen Kunststoffe gelagert worden. Anwohner im Raum Forst hatten daraufhin über die schlechte Luft geklagt. Erste Luftmessungen der Freiwilligen Feuerwehr hatten allerdings keine Verunreinigungen festgestellt. Eine genauere Analyse der Messungen von BASF Schwarzheide wird in der kommenden Woche erwartet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 12:00 Uhr

