Berlin Partner: Büros sind in der Hauptstadt knapp

Berlin (dpa/bb) - Nicht nur Wohnungen, auch Büros sind in Berlin knapp geworden. Die Spitzenmieten werden in diesem Jahr die Marke von 30 Euro kalt je Quadratmeter überschreiten, wie die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner am Mittwoch unter Berufung auf Marktexperten mitteilte. Jetzt lägen sie bei 27,50 Euro. «Firmen aus Deutschland und dem Ausland siedeln sich in Berlin an, heimische Unternehmen expandieren», sagte Geschäftsführer Stefan Franzke. Dafür werde zu wenig gebaut. Im vergangenen Jahr wechselte den Angaben zufolge die Rekordfläche von insgesamt 838 000 Quadratmetern Büro- und Gewerbeflächen den Besitzer.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen