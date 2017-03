dpa

Frauen verdienen in Berlin 14 Prozent weniger als Männer

Berlin (dpa/bb) - Mehr Teilzeit, mehr Dienstleistungen: Frauen haben in Berlin weiterhin eher schlechter bezahlte Jobs als Männer. Die Stundenverdienste unterschieden sich im vergangenen Jahr durchschnittlich um 14 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Die Gehaltslücke ist in Berlin damit geringer als im Bundesdurchschnitt, wo sie bei 21 Prozent lag. Sie liegt aber über dem Wert von Brandenburg, wo es mit 4 Prozent nur noch einen geringen Unterschied gibt.

Die Statistiker erklären die Gehaltslücke mit unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen. In besser bezahlten Branchen wie dem Verarbeitenden Gewerbe arbeiten mehr Männer. Zudem treten Frauen häufiger als Männer beruflich kürzer, weil sie Kinder erziehen oder Angehörige pflegen.

