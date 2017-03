dpa

Brandenburg: Frauen verdienen vier Prozent weniger als Männer

Frauen verdienen in Brandenburg durchschnittlich vier Prozent weniger als Männer. 2016 hatten sie einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 15 Euro, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Am 18. März ist der Tag des gleichen Lohns. Brandenburg hat nach Sachsen-Anhalt mit zwei Prozent das niedrigste Lohngefälle der Bundesländer. In Berlin sind es 14 Prozent. Die größten Ungerechtigkeiten bei den Verdiensten von Frauen und Männern gibt es in Baden-Württemberg mit 27 Prozent. Die Diskrepanz ist vor allem mit den unterschiedlichen Branchen und Berufen zu erklären. Frauen arbeiten häufiger in schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 11:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen