Stereoact und Imany sind Favoriten für Echo

Das Produzenten-Duo Stereoact und die französische Sängerin Imany sind Favoriten für den diesjährigen Echo. Sie gehen mit jeweils drei Nominierungen ins Rennen, wie der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Mittwoch bekanntgab. Die Produzenten Rico Einenkel und Sebastian Seidel alias Stereoact sind mit ihrem House-Schlager «Die immer lacht» für den «Hit des Jahres» nominiert, außerdem gehen sie in den Kategorien «Newcomer des Jahres national» und «Dance national» ins Rennen. Imany landete mit ihrer Platz-1-Single «Don't be so shy» auf der Nominierungsliste und könnte als «Künstlerin international» und «Newcomer international» gewinnen.

Mit jeweils zwei Nominierungen gehen Udo Lindenberg, Max Giesinger, AnnenMayKantereit, Andrea Berg, Die Lochis, Drake, Sia, Alan Walker und Rag’n’Bone Man ins Rennen. Der Echo wird am 6. April in Berlin verliehen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

