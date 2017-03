dpa

91-jährige Frau in Wohnung überfallen und beraubt

Unbekannte haben eine 91 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Neukölln überfallen. Einer der Täter klingelte am Dienstagnachmittag bei der Frau und gab vor, die Heizung ablesen zu wollen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Seniorin ihn hineinließ, überwältigte er sie und hielt sie auf dem Bett fest. Drei weitere Täter durchsuchten währenddessen die Wohnung. Die Räuber flüchteten mit Geld und Schmuck. Die Frau kam mit Verletzungen in eine Klinik. Die Kriminalpolizei ermittelt.

