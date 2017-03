Auto in Parkhaus abgebrannt

In einem Parkhaus in Berlin-Neukölln hat ein Auto gebrannt. Eine Anwohnerin hatte das Feuer in der Nacht zum Mittwoch bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Auto löschen und verhindern, dass die Flammen auf das Parkhaus übergriffen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt.

