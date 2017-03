dpa

Müller trifft russische Oppositionelle

Zum Ende seiner dreitägigen Moskau-Reise trifft Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) am heutigen Mittwoch Oppositionspolitiker. Geplant ist außerdem ein Gespräch mit russischen Start-ups und sozialen Unternehmen. Müller ist in Moskau, um die in den vergangenen Jahren ruhende Partnerschaft der beiden Hauptstädte neu zu beleben. Dazu hatte er am Montag mit Oberbürgermeister Sergei Sobjanin bereits ein Memorandum unterzeichnet. Am Dienstag trafen sich beide Bürgermeister, die sich zuvor noch nicht kannten, spontan zu einem vorher nicht vorgesehenen Gespräch unter vier Augen.

