Berlins Regierungschef trifft russische Oppositionelle

Zum Abschluss seiner Russland-Reise hat Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) Oppositionspolitiker getroffen. Er sprach am Mittwoch in Moskau unter anderem mit Dmitrij Gudkov, der Proteste nach der Parlamentswahl 2011 organisierte und 2013 aus der Partei «Gerechtes Russland» ausgeschlossen wurde. Der 37-Jährige will bei der Moskauer Bürgermeister-Wahl kandidieren. Sein Vater Gennady Gudkov, der ebenfalls bei dem Gespräch dabei war, protestierte gegen Wahlfälschung und organisierte Demonstrationen gegen die Regierung.

Wahlen würden in Russland manipuliert, kritisierte Dmitrij Gudkov. Vor einer Wahl ändere die Regierung immer wieder die Spielregeln zu ihrem Vorteil. Es gebe Repressionen gegen Aktivisten. Die meisten Moskauer Medien würden vom Oberbürgermeister Sergej Sobjanin kontrolliert.

Gennady Gudkov bat Müller um Unterstützung aus Berlin und Austausch beispielsweise zu Stadtentwicklungs-Themen. Der Systemkritiker Vladimir Ryzhkov sagte, es gebe 100 politische Häftlinge in Russland. «Bei uns werden Menschen eingesperrt für einen Status bei Facebook», betonte er.

Schon am Vorabend hatte sich Müller in der deutschen Botschaft mit Vertretern von Nichtregierungsorganisationen getroffen, darunter Wahlbeobachter und Meinungsforscher.

