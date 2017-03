dpa

Mitarbeiter kündigen «harten Kampf» um Arbeitsplätze an

Auf einer Betriebsversammlung vor den Toren des Windkraftanlagen-Werkes von Senvion in Trampe (Barnim) haben mehr als 200 Menschen gegen die Schließungspläne der Unternehmensleitung demonstriert. «Wir haben bis Ende 2017 volle Auftragsbücher. Für 2018 sind erste Anfragen da. Von Insolvenz kann also nicht die Rede sein», erklärte der Tramper Betriebsratschef Thomas Rex am Mittwoch. «Dennoch wollen sie uns vor die Tür setzen», erklärte er.

«Das werden wir uns nicht gefallen lassen», unterstrich der stellvertretende Konzern-Betriebsratschef Alan-Thomas Bruce. Er kündigte einen «harten Kampf» um jeden Arbeitsplatz an. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sicherte den Beschäftigten auf der Kundgebung seine Unterstützung zu.

Am Montag hatte Senvion in Hamburg überraschend mitgeteilt, rund 730 Stellen in Deutschland streichen zu wollen. Von den Schließungsplänen sind auch Husum (Schleswig-Holstein) und Bremerhaven betroffen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 15. März 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen