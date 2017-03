dpa

Polizist klettert Einbrecher hinterher

Ein Berliner Polizist ist einem Café-Einbrecher hinterhergeklettert - durch ein aufgehebeltes Fenster. Er habe den 23-jährigen Täter «im Tresenbereich» festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Einen 22 Jahre alten Komplizen, der draußen Schmiere gestanden hatte, erwischten Kollegen des Polizisten. Ein Dritter im Einbrecher-Bunde entkam. Er warf auf der Flucht eine Flasche nach einer Polizistin, verfehlte sie aber. Die Zivilfahnder hatten am frühen Dienstagmorgen beobachtet, wie der 23-Jährige durch das Fenster in das Café im Stadtteil Prenzlauer Berg einstieg.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. März 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

