Lastwagen überfährt Kind: Fahrer flüchtet

Ein Lastwagenfahrer hat im Havelland ein Kind überfahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, lief ein Vater mit seinem drei Jahre alten Kind in Falkensee an einer Ampel über die Straße. Das Kind geriet unter den Lastwagen. Zwar setzte der Fahrer zurück, so dass der Vater sein Kind bergen konnte. Anschließend fuhr er jedoch einfach davon. Das Kind kam am Montagabend mit einer Beinverletzung in ein Berliner Krankenhaus. Es soll sich um einen weißen Lastwagen mit Havelländer Kennzeichen gehandelt haben. Dessen Fahrer wurde als 40 bis 50 Jahre alt mit etwas längeren, dunklen Haaren beschrieben. Ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen war, teilte die Polizei nicht mit.

Letzte Änderung: Dienstag, 14. März 2017 17:00 Uhr

